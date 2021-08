Schmucker Platz und kleiner Saal für Ort geplant

Die sehr aktive Ortsgemeinschaft unter ihrem Obmann Gerhard Kopeinig ist zurzeit bestrebt, etwas für Lind ob Velden in Bewegung zu bringen. Konkret arbeitet man an einer Ortsraumgestaltung. Bürgermeister Ferdinand Vouk erklärt, man sei mit einem privaten Investor in Verhandlung. Dieser bereite ein Projekt vor, in dem ein umweltfreundlicher Betrieb samt öffentlichen Räumen entstehen solle.