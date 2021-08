Erfolgskurs: Biontech sucht 500 neue Mitarbeiter

Laut dem Bericht der „Welt am Sonntag“ will der Hersteller nun zum ersten Mal in ein eigenes Vertriebsteam von 60 Mitarbeitern investieren, um die Vermarktung zugelassener Produkte selbst voranzubringen. „Wir haben Biontech von Anfang als vollintegriertes Unternehmen aufgestellt. Mit eigener Forschung und Entwicklung, Produktion und nun auch einem Vertrieb“, sagte Vorstandsmitglied Sierk Poetting der Zeitung.