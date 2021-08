In Lengau betreibt Palfinger größten Standort

Alle Mitarbeiter per Du

Börsennotiert ist Palfinger, vom Umsatz milliardenschwer - trotzdem hat sich Lengau den Flair eines mittelständischen Betriebs behalten. Die 1200 Mitarbeiter sind etwa alle per Du. „Ich bin für jeden da Fred“, erzählt Asen, der stolz durch die Produktion führt, die zuletzt um zwei Roboter-Schweißanlagen ergänzt wurde. Pro Monat werden 1350 Tonnen hochfester Stahl verarbeitet. Der größte Knickarm-Kran aus Lengau kann bis zu 48 Meter ausgefahren werden. „Und dabei bis zu 800 Kilogramm heben“, so Asen.