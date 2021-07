Jagd auf Auer- und Birkhahn lässt Wogen hochgehen

Waldhuhnarten seien europaweit gefährdet

Laut Landesgesetzblatt vom 21. April sollen jeweils von 10. bis 31. Mai 2021 und 2022 je 139 Stück Auerhähne und je 275 Stück Birkhähne entnommen werden. Der Wildbiologe Antal Festetics bezeichnet das als Naturfrevel der besonderen Art. Denn die Bestände dieser Waldhuhnarten seien europaweit gefährdet.

Deshalb sei er entsetzt, dass in Kärnten auf gefährdete Arten geballert werden dürfe - und das noch dazu während der Balz. „Bevor die Hähne ihre Hennen begatten können, die in der Folge dann auf unbefruchteten Eiern brüten müssen“, ärgert sich Festetics. Revierlose Auerhähne könnten in Gebiete umgesiedelt werden, wo sie bereits ausgerottet wurden.