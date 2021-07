Campen direkt am Hafen in Neusiedl am See

Die eigene Wohnung im Urlaub mit dabei – Reisen mit dem Wohnmobil wird immer beliebter. Um wildem Campen entgegenzuwirken, hat man in Neusiedl am See reagiert und direkt am See einen entsprechenden Mobilstellplatz gestaltet. Pünktlich zur Saison wurde der „Stellplatz am Hafen“ nun eröffnet.