FM4-Moderator Martin Blumenau gestorben

„Sein hinterfragender Scharfsinn wird fehlen“

Sein wacher Geist, seine kritische Haltung und sein alles hinterfragender Scharfsinn werde fehlen. Und seine Liebe in unvermuteten Momenten und Details. Ohne ihn hätte es FM4 nicht gegeben, ohne ihn wird Radio in Österreich ein anderes sein, so Eigensperger. „Wir verneigen uns vor einer, seiner Lebensleistung. Um seinen Lieblingskünstler Bob Dylan zu zitieren: ‚I‘ve been playin‘ it straight.‘ Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“