Miami erlebt Invasion obskurer „Penis-Schlangen“

Entdeckung der Tiere „eine große Überraschung"

Über die zurückgezogenen Amphibien ist nur wenig bekannt. Einige der Blindwühlen verbringen ihr Leben eingegraben unter der Erde, andere sind in Süßwasser beheimatet. Wie der Name vermuten lasst, verfügen sie über ein extrem schlechtes Sehvermögen. Normalerweise ist Südmexiko das nördlichste Verbreitungsgebiet und die Tiere kommen in den USA eigentlich nicht vor. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir eines Tages eine Blindwühle in Florida finden würden. Das war also eine große Überraschung“, wundert sich der Forscher. Wie die Amphibien nach Miami kamen, stellt die Wissenschaft jedoch noch vor ein Rätsel.