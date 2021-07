Ein Doppelweltmeister als cooler Glücksbringer

Doppelweltmeister war für jeden Spaß zu haben

Dass Lamparter sportlich ein Ausnahmekönner ist, aber auch menschlich vorbildlich agiert, stellte er am Donnerstag mehrmals unter Beweis. Er ließ sich ohne jegliche Überredungskünste zu mehreren Aktionen überreden: So verloste er zum Beispiel zweimal zwei „Krone“-VIP-Tickets für den heutigen Freitag und übernahm auch den Münzwurf vor der Partie Filip Krajinović gegen Arthur Rinderknech. „Ich werde diesen Tag mit all seinen Eindrücken noch lange in Erinnerung behalten.“