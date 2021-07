Wasserversorgung für nächsten Jahre ist gesichert

Mann der ersten Stunde

Maßgeblich am Beschluss eines Gesetzes zur Errichtung und zum Betrieb einer öffentlichen Wasserleitung in den Gemeinden des nördlichen Burgenlandes beteiligt war Fritz Robak. Das Gesetz beschlossen wurde am 13. Juli 1956. Fritz Robak leitete die Geschicke des Verbandes auch 27 Jahre als Obmann.