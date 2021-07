Wanderinnen von aggressivem Rehbock angegriffen

Zu einem ungewöhnlichen, blutigen Zwischenfall kam es am Donnerstagnachmittag im Tiroler Unterland: Drei Wanderinnen wurden in Thiersee (Bezirk Kufstein) von einem aggressiven Rehbock attackiert. Eine der Frauen - eine 23-jährige Deutsche - erlitt dadurch unter anderem eine Rissquetschwunde am Bein. Das Tier dürfte in der Gegend bekannt sein, hieß es vonseiten der Polizei.