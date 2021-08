TCM und westliche Medizin in Zukunft kombinieren?

Das beliebteste Mittel bei Schmerzen ist die Schmerztablette. Aber nicht jeder will direkt zu einer Pille greifen! Vor allem bei chronischen Schmerzen wird immer wieder nach alternativen Lösungen gesucht. Eine davon ist die TCM, also die Traditionelle Chinesische Medizin. Aber was genau ist das überhaupt? Für wen ist diese Heilkunst geeignet? Und kann man sie auch bei Langzeitfolgen von COVID einsetzen? Das bespricht Moderatorin Raphaela Scharf mit Prim. Prof. Dr. Andrea Zauner-Dungl, Ärztin für Allgemeinmedizin und Leiterin des Zentrums für TCM und Komplementärmedizin an der Donau-Uni Krems.