Vorerst letztes Mal „Walk of Art“ in Villach

„Diesmal sammeln wir für die Plattform verwaister Eltern. Die Künstler haben eigene Kunstwerke zur Verfügung gestellt, deren Reinerlös direkt an Eltern von Sternenkindern geht“, verrät Organisatorin Christine Mirnig, die parallel zum innerstädtischen Trubel in die Chillout-Zone am Unteren Kirchenplatz lädt: „Hier wird nicht nur in Liegestühlen relaxt, sondern auch gespendet. Und zwar für den ,Verein für Dich’, der Einkaufshilfen organisiert.“