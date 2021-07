„Super Puma“ aus Österreich hilft bei Löscheinsatz

Künftig Nacht-Einsätze

„Ein Löschflugzeug kann zwar 6000 Liter aufnehmen, doch der Hubschrauber hat den Vorteil, dass er in derselben Zeit drei Ladungen Wasser auftanken kann – also 12.000 Liter“, so Knaus. Daher ist auch die Nachfrage an seinen „Super Pumas“ sehr groß.