Beten und Singen für die verstorbenen Brüder

Schon zweiter Schicksalsschlag

In einer Spezialklinik in Graz verloren die Ärzte noch am Montagabend den Kampf um das Leben der beiden Buben. Die Mutter wurde in eine Druckkammer nach Regensburg (D) geflogen. Sie dürfte nach wie vor um ihr Leben kämpfen. Für den Vater, der im Spital psychisch betreut wird, war es schon der zweite schwere Schicksalsschlag – sein Vater starb, als er noch ein kleines Kind war.