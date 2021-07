Der Klimawandel ist in vollem Gang - und die letzten Wochen haben die Brutalität der Naturgewalten zur Schau gestellt: 50 Grad in Kanada, Tornado in Tschechien und unfassbar hohe Niederschlagsmengen, die in Europa für zahlreiche Überschwemmungen sorgen. Die Fragen bleiben: Wie kann man dieser Entwicklung entgegenwirken? Welche Auswirkungen haben die aktuellen Hochwasser auf Flora und Fauna? Und inwiefern zahlt sich der Umstieg auf E-Autos wirklich aus? Darüber spricht Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Umweltredakteur der „Krone“, Mark Perry, in „Nachgefragt“. Perry ist überzeugt: „Die Welt unter Wasser ist schwerst geschädigt.“