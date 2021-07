Lehrlinge der Vila Vita kreierten eigenen Wein

„Next Generation“ ist der klingende Name für einen ganz besonderen Wein. Den Lockdown haben einige Lehrlinge in der Vila Vita in Pamhagen genutzt und ihren eigenen Rebensaft kreiert. Begleitet wurden die Jugendlichen vom Lehrlingsbeauftragten Robby Leitner und dem Winzer Roland Steindorfer aus Apetlon.