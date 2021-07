Einkaufen mit Livemusik und Kinderprogramm

Start um 9 Uhr

Donnerstag geht es bereits um 9 Uhr los. Am Nachmittag bringt das Dejan-Pecenko-Quartet in der Jazz Lounge am Arthur-Lemisch-Platz mit Swing, Latin und Standards Schwung in die Stadt. Am Freitag gibt es für die Kleinen in der Fußgängerzone ein umfangreiches Kinderprogramm. Clown Rico und die Kinderwelt Kärnten bringen Kinderschminken, Spiele im XXL-Format und Luftballon-Tiere mit. Bei Blumen Brommer gibt es sogar einen Workshop im Blumenkranzbinden.