Waldarbeiter schnitt sich mit Motorsäge Hand ab

Schlimmer Arbeitsunfall in Hinterstoder (Oberösterreich): Bei Waldarbeiten stolperte ein 34-Jähriger, fiel in die laufende Motorsäge und trennte sich eine Hand vollständig ab. Im Linzer Uniklinikum wurde die Hand in einer stundenlangen, nächtlichen Operation wieder angenäht. Ob die Replantation gelungen ist, werden die nächsten Tage zeigen.