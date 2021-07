Nach Feier: Todesrätsel um jungen Feuerwehrmann

In berührenden Worten nehmen die Feuerwehrleute des kleinen Weinortes am Kamp per Traueranzeige Abschied von ihrem „tatkräftigen und motivierten“ Kameraden Kilian R., der mit zehn Jahren den örtlichen Florianis beigetreten war. Die Umstände seines Todes könnten nicht tragischer sein.