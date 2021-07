Vater entführte Kinder: Nach zehn Jahren gefasst

Das Bezirksgericht Grieskirchen hatte am 30. September 2010 der Mutter die alleinige Obsorge übertragen. Doch zu diesem Zeitpunkt war Shaqir M., ein aus Albanien stammender Österreicher, mit den beiden Kindern Isa (damals 5 Jahre) und Mirjeta (3) aus Österreich abgehauen. Die Flucht dürfte er schon länger geplant gehabt haben. Er beantragte für sich und seine beiden Kinder eine Aufenthaltserlaubnis in Albanien, unterzeichnete einen Mietvertrag für ein Haus in Tirana, kündigte seinen Job in Wels und meldete seinen Wohnsitz in Österreich ab.