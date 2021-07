Innviertler (50) versuchte „Ex“ zu vergewaltigen

Ein 50-Jähriger soll in der Vorwoche in die Wohnung einer Bekannten im oberösterreichischen Bezirk Ried im Innkreis eingedrungen sein, sie im Zuge eines Streits massiv gewürgt und zu vergewaltigen versucht haben. Der sexuelle Übergriff scheiterte an der Gegenwehr des Opfers, das bei der Attacke verletzt wurde. Der Täter ist jetzt in Haft.