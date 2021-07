Wollte Mutter töten: Verdächtiger (26) geständig

Bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

„Der Sohn hat sie nach ihren Angaben mit beiden Händen gewürgt, bis sie bewusstlos war.“ Es waren offenbar dennoch zwei Messer im Spiel. Mit ihnen in der Hand habe sie der 26-Jährige verfolgt, so die Frau, bevor sie sich zunächst im Schlafzimmer ihrer Wohnung in Innsbruck-Pradl in Sicherheit bringen konnte. Doch dann brach die Klinke der Tür ab und es kam zum Würgeangriff im Zimmer.