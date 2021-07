Das spektakuläre Brautkleid von Lady Kitty Spencer

Am Wochenende fand in Rom mit der Vermählung von Prinzessin Dianas Nichte Lady Kitty Spencer mit dem südafrikanischen Milliardär Michael Lewis die Hochzeit des Jahres statt. Die mit 30 Jahren kaum halb so alte Braut gab ihrem 62-jährigem Bräutigam in einem vom Designer-Duo Dolce & Gabbana kreierten, opulenten Hochzeitskleid im viktorianischen Stil das Jawort.