Türke verwandelt in 26 Jahren Müllhalde in Wald

„Bäume sind wie Menschen“

Er betrachtet den Hügel mit dem von ihm gepflanzten Wäldchen als so etwas wie seine Familie - die eigene hat er im Ruhestand verloren. „Bäume sind wie Menschen“, so der 71-Jährige, der über sein Vermächtnis sagt: „Meine finanzielle Situation ist gut. Ich brauche nichts. Was mache ich morgen mit dem Geld, wenn ich sterbe? Ist es nicht besser, ich pflanze Bäume? Da tue ich etwas Gutes.“