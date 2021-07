Buberlemoos soll saniert & Naturparadies werden

„Das Buberlemoos in seiner jetzigen Form ist keineswegs ein ökologisch wertvolles Feuchtgebiet. Unter der Erdschicht befindet sich eine Mülldeponie, in der Autobahnabraum, Asphalt und Hausmüll deponiert wurden“, betont der Grundstückseigentümer. Boden- und Grundwasseruntersuchungen hätten ergeben, dass aus dieser Deponie sogar kontaminiertes Wasser ins Grundwasser und in den See gelange und erst durch das Anlegen der Deponie in den 60er-Jahren wurde das vorher bestehende Seebecken zugeschüttet. Die jetzt geplante Sanierung durch kostspieliges Abtragen der Deponie samt fachgerechter Entsorgung entspreche daher einer Renaturierung.