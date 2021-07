Aus Angst vor dem Vater komisches Talent entdeckt

Josef Fritzls Nachbar

Gruber war in Amstetten viele Jahre Nachbar von Inzestvater Josef Fritzl („mir ist nie was aufgefallen“). Unvergessen das Jahr 2010: Spaßvogel des Jahres bei der Ybbsiade. Seine Augen leuchten: „Mein Lebenstraum. In einer Reihe mit den Legenden Roland Düringer und Otto Schenk.“