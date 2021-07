Landesregierung zieht aus Causa Kirchdorf Lehren

316 kleinere HNO-Eingriffe wurden am Landesspital Kirchdorf seit 2016 bewilligungslos durchgeführt, was - wie berichtet - der Landesrechnungshof rügt. Die Lehren daraus? Die Gesundheitsabteilung des Landes will künftig in solchen Fällen konsequenter vorgehen, die Gesundheitsholding ringt sich Bedauern ab.