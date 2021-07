22. Bezirk: Streit nach Überschwemmung

Auch die Feuerwehr konnte den Wassermassen nicht Herr werden. „Sie versuchten, einen Keller auszupumpen, doch das Wasser kam genauso schnell wieder nach“, so Tschöp. Auch Kyrillos Mahrous Keller in der Breitenleer Straße stand unter Wasser. „Doch wie konnte es so weit kommen? Haben die Pumpen des Abwasserkanals versagt, lag eine Störung vor?“, fragen die beiden.