Modernes Soul Food: Bali Brunch kommt zu BILLA

Wenn man schon auf Insel-Urlaube verzichten muss, dann holt man sich eben die Insel in die Stadt. Das dachte sich der Gastronom Hendrik Genotte alias Hank Ge, als er im Sommer letzten Jahres den sogenannten Bali Brunch ins Leben rief. Inspiriert von seiner Vorliebe für bunte Soul-Food-Kreationen und der Sehnsucht nach seiner Lieblingsinsel, begann er jedes Wochenende einen Brunch im Lokal Oio Pokè in Wien-Neubau zu veranstalten. Dieser erfreute sich so großer Beliebtheit, dass er das Konzept Bali Brunch nun in den Supermarkt bringt. 16 vegane und vegetarische Produkte sind ab sofort in BILLA-Märkten österreichweit verfügbar. Zu den ebenso farbenfrohen wie gesunden Kreationen zählen Falafel- und Hummus-Variationen, ein Jackfruit-Wrap, Feel-Good-Bowls, Porridges und Bananenbrot.