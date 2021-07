Corona-Infizierter verkleidete sich als seine Frau

In Indonesien hat ein Mann in der Kleidung seiner Frau und mit ihrem negativen PCR-Test eine Flugreise angetreten. Er sei am vergangenen Wochenende vollverschleiert von der Hauptstadt Jakarta auf die knapp 2500 Kilometer entfernte Insel Ternate geflogen, teilte am Freitag der Chef des Flughafens Halim Perdanakusuma in Jakarta mit. Später wurde der Mann positiv auf das Coronavirus getestet, berichteten mehrere Medien.