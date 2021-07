Hofbesitzer retteten Eltern und Kühe vor Flammen

Kurz vor zwei Uhr in der Nacht auf Freitag wurde ein Hofbesitzer-Ehepaar (44 und 48 Jahre) in Oberösterreich durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Auf dem Bauernhof in Kirchberg bei Mattighofen stand zu dem Zeitpunkt der Heuboden bereits in Vollbrand. Das Ehepaar rettete die schlafenden Altbauern und 50 Kühe vor den Flammen.