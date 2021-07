ÖOC-Hoffnung Zajac: „Date“ mit riesigem Hammerhai

Thomas Zajac fungiert gemeinsam mit Tanja Frank bei der Olympia-Eröffnungszeremonie als österreichsicher Fahnenträger. Unmittelbar vor Beginn der Zeremonie nahm sich der „Bronzene“ von Rio 2016 Zeit, um via Zoom mit Michael Fally über die Hitze in Japan, die Corona-Problematik in Tokio, die Vorfreude auf die Eröffnungsfeier, die am 28. Juli beginnende Regatta, Kühlwesten, das Material und über ein „Date“ mit einem „riesigen Hammerhai“ zu plaudern. Das Interview in voller Länge gibt‘s hier im Video.