Frau über sieben Jahre von Ehemann misshandelt

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag in der Nähe des Südtiroler Platzes in Salzburg gehört, wie eine Frau um Hilfe rief. Die Beamten machten rasch eine Wohnung ausfindig, aus der die Schreie zu hören waren. Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass die 43-Jährige bereits seit Jahren von ihrem Ehemann (47) misshandelt worden sein dürfte.