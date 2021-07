Salzburger Grüne lassen den Wolf fallen

Und so soll das funktionieren: Sobald ein Wolf mehr als 25 Tiere getötet oder verletzt hat, wird sein Genotyp in einem Labor analysiert. Das soll durch einen Laborwechsel künftig kürzer als die aktuellen drei bis vier Wochen dauern. Ist das Tier identifiziert, wird die Verordnung entworfen und nach einer einwöchigen Begutachtung veröffentlicht. Dann beginnt eine vierwöchige Frist, in der der Wolf in einer bestimmten Region entnommen, also von der Jägerschaft getötet werden darf. Im aktuellen Fall betrifft es die drei Wildregionen Kaprun-Fusch, Rauris und Gastein West.