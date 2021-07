Reinhold Messer: Kinder erhielten ihr Erbe bereits

Hochzeit in Sulden am Ortler

Wobei, ganz vergessen haben die zwei die Romantik nicht. Die Heirat fand wegen Corona zwar nur im kleinen Kreis statt - aber das wird nachgeholt. „Ja, wir haben eine Vorstellung. Und zwar wollen wir in Sulden am Ortler heiraten. Die Hochzeit wird am 18. 8. 22 sein. Das ist das Datum, an dem wir vor drei Jahren unser erstes Kennenlernen hatten.“ Klar, der Altersunterschied war damals wie heute evident, aber im Alltag spürt der Alpinist nichts davon: „Nein, (...) überhaupt nicht. Aber es ist absehbar, dass ich im Alter langsamer werde und schwächer natürlich. Und dass ich vielleicht auch geistig nicht mehr die Potenz haben werde, die ich hatte. Ich wäre dumm, wenn ich es nicht einsehen würde.“