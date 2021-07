Flut und Schäden: Was können wir daraus lernen?

„Krone“: Welche Niederschlagswerte bzw. Durchflussmengen sind schon jetzt bekannt?

Federspiel, Raffeiner: An den besonders betroffenen Talflüssen Brixentaler Ache samt Kelchsauer Ache, Kitzbüheler Ache und am Tauernbach in Osttirol gehen wir laut Ersteinschätzung von einem 30-jährlichen Hochwasser aus. Ähnlich am Ziller im Bereich der Mündung in den Inn. In Kufstein lassen die Daten der nahen Station Brentenjoch (gesamt 215 Liter) sowie Kufstein (165 Liter) auf ein Extremereignis schließen. Vergleichbar mit den Jahren 1981 und 1954, ganz unbekannt ist so etwas also nicht.