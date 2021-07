Unterwegs mit der „Krone“: Tierisches Abenteuer

Ein Ausflug ins Gegendtal kommt einem nicht unbedingt als Erstes in den Sinn (der Kollege aus Feld am See möge mir verzeihen!) - aber wenn man sich aufmacht, lohnt es sich nicht nur wegen der landschaftlichen Schönheit. In Feld am See ist zudem seit mehr als 30 Jahren der Alpenwildpark eine Attraktion für Familien. Auf rund elf Hektar leben hier friedlich mehr als 30 Tierarten miteinander, die meisten laufen frei herum, nur der diebische kleine Waschbär sitzt mit seinen Artgenossen hinter Gittern und zeigt sich bei unserem Besuch fotoscheu.