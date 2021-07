Die Polizei warnt vor betrügerischen SMS

Einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Braunau am Inn erging es so: Er bekam am 11. Juli 2021 per SMS eine Sprachnachricht auf sein Mobiltelefon. Unter der Nachricht stand ein dubioser langer Link. Er öffnete diese SMS-Mitteilung - den dubiosen Link öffnete er aber nicht. In weiterer Folge wurde ein APP auf sein Mobiltelefon installiert. Drei bis vier Tage nach der SMS-Sprachnachricht erhielt der 20-Jährige plötzlich im Zwei-Minuten-Takt über 100 Anrufe von unbekannten Mobiltelefonnummern. Diese Anrufe nahm er nicht entgegen, sondern löschte alle. Als er seine Mobiltelefonrechnung öffnete, stellte er fest, dass er bereits mehr als 2.000 Euro zu bezahlen hätte.