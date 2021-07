Linzer Stadtrat Michael Raml bald im Landtag?

Doch Manches sickert durch: Hinter Steinkellner gleich auf Platz 2 kommt Michael Raml, heißt es, und der bestätigt das auf Anfrage. Doch ist er nicht Stadtrat in Linz? Will er wirklich in die Landespolitik umsteigen? Nur „notfalls“, sozusagen: Bei der Wahl 2015 hat die FPÖ mit ihrem Zuwachs auf knapp 25 Prozent einen zweiten Stadtsenatssitz erobert, der nun im Herbst aber wieder verloren gehen könnte, wenn die FPÖ einige Prozentpunkte verliert. Dann bleibt Markus Hein, der diese Woche aus der neurologischen Reha ins Vizebürgermeisteramt zurückkehrt, allein übrig - und Raml wechselt. Es wäre eh eine Art Rückkehr: Bis März 2019 war Raml nämlich fürs Land im Bundesrat.