Bewegung bis ins hohe Alter

Die Statuette mit dem urinierenden Männchen wird alljährlich von Bregenzern an Bregenzer, die sich um die Stadt verdient gemacht haben, verliehen - im Falle der der 79-jährigen ehrenamtliche Multifunktionärin war diese Ehrung mehr als überfällig. Mit sechs Jahren zog Elisabeth mit ihrer Familie ins geliebte Vorkloster, wo sie heute noch wohnt. „Ein wunderschönes Viertel, wenn die Stadt nur etwas mehr für die Infrastruktur - etwa Geschäfte und Lokale - tun würde. Hier leben weit mehr Menschen als in der Innenstadt, dennoch muss man für Einkäufe in die City fahren. Und dass in einer reinen Wohngegend dann noch Parkgebühren verlangt werden, ist wohl ein Witz“, gibt sie sich, „ihr“ Viertel betreffend, kämpferisch.