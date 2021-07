Hit-Feuerwerk mit Edmund, Möwe, Lemo & Co.

Es wird neu, es wird anders, aber eines wird wie immer sein: Beim Linzer „Krone“-Fest werden auch heuer die besten Acts bei freiem Eintritt für ausgelassene Stimmung sorgen. Dieses Mal sogar vier Tage lang! Die neue Location ist ein XXL-Pavillon am Urfahraner Marktgelände, wo zum Start am 19. August ein Kabarett- und Klassikprogramm mit Joesi Prokopetz und Lydia Prenner-Kasper für das Warm up sorgen wird.