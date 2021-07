Fremdgeherin ließ Gatten von Liebhaber zerstückeln

Mitarbeiter deckte zahlreiche Affären Carmens auf

Die Ermittler befragten Personen in Franks Umfeld und stießen dabei auf James Deese, einen 52-jährigen Wartungstechniker seiner Firma, der seinen Chef am Tag vor seinem Verschwindes in aufgebrachter Stimmung gesehen haben will. Als ein anderer Mitarbeiter des Vermissten zugab, dass er eine Affäre mit Carmen hatte und nicht der einzige Liebhaber der Frau war, versuchten die Ermittler, tiefere Einblicke in das Eheleben des Ehepaares zu bekommen.