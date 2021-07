Kolumbianische Variante hat Wörthersee erreicht

„Genau gesagt, wurden im Rahmen von Kläranlagen-Abwasseranalysen in der Kläranlage Wörthersee West Spuren der kolumbianischen Coronavirus-Variante B.1.621 nachgewiesen“, teilte das Institut für Lebensmittelsicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt am Samstag in einer Aussendung mit.