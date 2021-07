Wien: Zwei Raufereien gipfelten in Messerattacken

Am Freitag haben gleich zwei Raufereien in Wien mit Messerattacken geendet: Vor einem Wohnheim in Simmering hatte ein 17-jähriger irakischer Staatsangehöriger einem 15-jährigen Afghanen im Zuge eines Streits mit einem Messer in den Unterleib gestochen. In einem Lokal in Brigittenau gerieten mehrere Männer in Streit, einer davon zückte ein Messer und stach es seinem Kontrahenten in den Rücken.