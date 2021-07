Biker-Ehepaar stirbt bei Kollision mit Transporter

Schreckliche Folgen hatte eine Sekunde der Unachtsamkeit eines ungarischen Paketzustellers (33) Freitagmittag auf der B154 in Oberhofen am Irrsee in Oberösterreich. Der Mann übersah beim Linksabbiegen das Motorrad des entgegenkommenden deutschen Ehepaares Elke und Harry A. Beide starben noch an der Unfallstelle.