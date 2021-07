Junge Musikvielfalt aus Villach

Auch bekannte US-Musiker standen bereits in Villach hinterm Mikro

Uretschnig hat bereits mit heimischen Künstlern wie Queeensrap, Moskidzo, Leyo, Flipsn Springs oder KiDD the Little zusammengearbeitet. Aber auch Gäste aus Übersee standen im Villacher Studio. Darunter Fashawn vom Label Mass Appeal aus den USA.