Bregenzer greifen tief in die Tasche

Sparen ja, aber nicht bei den drei Großprojekten - darin waren sich die Mitglieder der Bregenzer Stadtvertretung am Donnerstag mehrheitlich einig. Kritische Stimmen einzelner Fraktionen zu den jeweiligen Projekten gab es aber dennoch. So verglich etwa Michael Sagmeister (NEOS) die Kosten für den Neubau des Hallenbads mit jenen für die Therme in Lindau - und kam zum Schluss, dass die 49,3 Millionen Euro doch zu teuer seien. Gebaut wird, da die Neos in der Minderheit blieben, dennoch. Von August 2022 bis Februar 2025 soll der Neubau auf dem Strandbadgelände entstehen. Das völlig marode alte Hallenbad wird anschließend abgerissen.