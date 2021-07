Behörde glaubt Frau nicht, dass sie nicht tot ist

Die Geschichte begann 2014 mit einem Trauerfall: Dreissigs Mutter starb an Krebs. Obwohl diese weder denselben Vornamen noch denselben Nachnamen wie ihre Tochter trug, begann der Steueralbtraum. Erst bekam Dreissigs Vater einen Brief der IRS, in dem er aufgefordert wurde, seine „tote Tochter“ nicht mehr länger in seiner Steuererklärung aufzuführen.