Dieter Scharitzer: „Digital ist das neue normal“

Haushaltsbudgets und Konsumlaune

Die Verfügbarkeit von Geld erscheint trotz Pandemie nahezu gleich geblieben zu sein. Aber ein Drittel gibt nach wie vor an weniger Geld zur Verfügung zu haben. „Wir waren schon mal bei 40 Prozent“, zeigt Scharitzer auf. Er sieht auch die Orientierung des Menschen an aktuelle Rahmenbedingungen - manch einer wünscht sich gar nicht mehr die Normalität zurück. Mehr als ein Viertel hat sich an das entschleunigte Leben mit Neuorientierung gewöhnt.