Royaler Fehltritt: Prinz Charles trat in Kuhfladen

Wenn es nach britischen Landwirten geht, ist Prinz Charles (72) bald Glück beschieden. Der Thronfolger trat am Donnerstag beim Besuch einer Landwirtschaftsschau in Nordengland in einen Kuhfladen. „Ich habe ihm gesagt, dass das Glück bringt, das sagen wir immer“, sagte Anne Tully, eine Jurorin der Great Yorkshire Show.